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"Клуб и Украина навечно в моей жизни". Додо попрощался с Шахтером
Бразилец в ближайшее время должен стать игроком "Фиорентины"
AFP/Getty Images
Бразильский защитник "Шахтера" Додо попрощался с донецким клубом. Новой командой бразильца должна стать "Фиорентина".
"Благодарю за 4 года, которые провел в "Шахтере" и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек.
Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, "Шахтер"! Вперед Украина!" – написал Додо в своем Instagram.
Добавим, что бразилец написал текст на португальском, а также продублировал на украинском.
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