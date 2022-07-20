"Клуб и Украина навечно в моей жизни". Додо попрощался с Шахтером

Бразильский защитник "Шахтера" Додо попрощался с донецким клубом. Новой командой бразильца должна стать "Фиорентина".

"Благодарю за 4 года, которые провел в "Шахтере" и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек.

Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, "Шахтер"! Вперед Украина!" – написал Додо в своем Instagram.