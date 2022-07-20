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"Клуб и Украина навечно в моей жизни". Додо попрощался с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец в ближайшее время должен стать игроком "Фиорентины"

"Клуб и Украина навечно в моей жизни". Додо попрощался с Шахтером

AFP/Getty Images

Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Додо попрощался с донецким клубом. Новой командой бразильца должна стать "Фиорентина".

"Благодарю за 4 года, которые провел в "Шахтере" и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек.

Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, "Шахтер"! Вперед Украина!" – написал Додо в своем Instagram.

Добавим, что бразилец написал текст на португальском, а также продублировал на украинском.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
20.07.2022 в 08:15
Судя по всему, Додо нормальный беспонтовый парень, в пример некоторым другим футболистам. Ну что ж, удачи в новом клубе.
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