Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в очередной раз прокомментировал переход Игора Йовичевича в "Шахтер". Он также обратился к главным функционерам донецкого клуба - Сергею Палкину и Дарио Срне.

"Когда думаю про Йовичевича, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать. Я дождусь. Сейчас мы со взводом "Днепр-1″ в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются".

Напомним, вчера "Днепр-1" опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Игора Йовичевича в измене и неуважении, а "Шахтер" - в двойных стандартах.