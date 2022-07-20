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Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся
Продолжения скандала в УПЛ
Фото: СК Днепр-1
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в очередной раз прокомментировал переход Игора Йовичевича в "Шахтер". Он также обратился к главным функционерам донецкого клуба - Сергею Палкину и Дарио Срне.
"Когда думаю про Йовичевича, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать.
Я дождусь. Сейчас мы со взводом "Днепр-1″ в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются".
Напомним, вчера "Днепр-1" опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Игора Йовичевича в измене и неуважении, а "Шахтер" - в двойных стандартах.
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