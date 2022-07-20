  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся

Премьер-лига
(1 голосов)

Продолжения скандала в УПЛ

Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в очередной раз прокомментировал переход Игора Йовичевича в "Шахтер". Он также обратился к главным функционерам донецкого клуба - Сергею Палкину и Дарио Срне.

"Когда думаю про Йовичевича, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать.

Я дождусь. Сейчас мы со взводом "Днепр-1″ в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются".

Напомним, вчера "Днепр-1" опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Игора Йовичевича в измене и неуважении, а "Шахтер" - в двойных стандартах.

Читайте такжеЭкс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Сергей Палкин Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде