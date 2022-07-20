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Переход Ракицкого в Шахтер сорвался - журналист
Хотя трансфер был очень близок
Фото: ФК Шахтер
Центральный защитник Ярослав Ракицкий не вернётся в донецкий "Шахтер". Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.
Как утверждает источник, трансфер 32-летнего украинца к "горнякам" был очень близок. На вечер понедельника у Ракицкого был билет в Нидерланды, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю команды. Однако обстоятельства сложились по-другому.
Напомним, что с начала марта центрбек находится без клуба. Тогда он расторг контракт с российским "Зенитом", получив статус свободного агента. В апреле защитник тренировался с "Шахтером" и играл за донецкую команду в благотворительных матчах. Турецкие СМИ писали о том, что защитник может оказаться в "Адана Демирспоре".
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