Кривцов: Задача Шахтера – побеждать во всех турнирах

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал свое возращение в общую группу команды, а также требования Игора Йовичевича и адаптацию молодых игроков.

– Пропустил почти полгода и очень рад вернуться в общую группу. Очень соскучился по ребятам и игре в футбол. Восстановление заняло около трех месяцев, а в связи со сложившейся ситуацией были проблемы. Хорошо, что все позади, нужно двигаться дальше.

– Несколько дней ты занимался индивидуально. Над чем именно работал?

– Я пропустил очень много, также долгое время нога находилась в гипсе, атрофировались связки голеностопа. Необходимо было выполнять определенные упражнения, чтобы укрепить связки и двигаться вперед.

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– Как себя чувствовал во время первой полноценной тренировки?

– Есть определенный дискомфорт, но врачи говорят, что это нормально. Требуется неделя-две на адаптацию, а дальше будет легче.

– На чем тренерский штаб делал акцент при оттачивании выхода команды из обороны?

– Нужно действовать спокойно, прежде всего, играя низом. Никому не нужны долгие и высокие передачи. Мы должны играть первым номером и превосходить оппонента.

– Вы с Тарасом Степаненко и Андреем Пятовым самые опытные игроки "Шахтера". Что входит в ваши обязанности, какие цели именно в этом коллективе?

– Говорить, учить, где-то помогать в быту и тренировочных моментах. У нас очень много молодых игроков, есть ребята вообще без опыта, так что наша задача – помочь им побыстрее влиться в коллектив и понять, в какую команду они попали.

– Как оценишь перспективы "Шахтера" в будущем сезоне?

– Мы никогда не играем за второе, третье или любые другие места. Задача – побеждать во всех турнирах, где будем участвовать, - сказал Кривцов.