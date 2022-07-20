Шахтер подписал хорватского легионера

Донецкий "Шахтер" пополнился хорватским легионером Невеном Джурасеком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с "горняками" игрок подписал на два года. Детали его трансфера не разглашаются.

Напомним, что 23-летний Невен Джурасек имеет опыт выступлений в УПЛ. С июля 2021 года и до начала войны опорный полузащитник защищал цвета "Днепра-1" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежал загребскому "Динамо". На каких условиях хорват перебрался из "Динамо" в "Шахтер", дончане не разглашают.