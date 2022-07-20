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Шахтер подписал хорватского легионера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

У него уже есть опыт выступлений в УПЛ

Шахтер подписал хорватского легионера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" пополнился хорватским легионером Невеном Джурасеком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с "горняками" игрок подписал на два года. Детали его трансфера не разглашаются.

Напомним, что 23-летний Невен Джурасек имеет опыт выступлений в УПЛ. С июля 2021 года и до начала войны опорный полузащитник защищал цвета "Днепра-1" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежал загребскому "Динамо". На каких условиях хорват перебрался из "Динамо" в "Шахтер", дончане не разглашают.

Напомним, что ранее "горняки" назначили главным тренером экс-наставника "Днепра-1" Игора Йовичевича.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Невен Джурасек
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Комментарии (1)
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stiler75 (Днепр)
20.07.2022 в 16:25
Петушня
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