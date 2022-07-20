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Шахтер подписал хорватского легионера
У него уже есть опыт выступлений в УПЛ
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" пополнился хорватским легионером Невеном Джурасеком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с "горняками" игрок подписал на два года. Детали его трансфера не разглашаются.
Напомним, что 23-летний Невен Джурасек имеет опыт выступлений в УПЛ. С июля 2021 года и до начала войны опорный полузащитник защищал цвета "Днепра-1" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежал загребскому "Динамо". На каких условиях хорват перебрался из "Динамо" в "Шахтер", дончане не разглашают.
Напомним, что ранее
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