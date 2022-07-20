Премьер-лига
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Недавно покинул Верес. Карпаты объявили о трансфере 26-летнего центрбека
В Первую лигу с опытом выступлений в УПЛ
Фото: ФК Карпаты
Львовские "Карпаты" укрепили состав очередным игроком.
Состав клуба пополнил 26-летний Дмитрий Махнев. Детали контракта с центрбеком не разглашаются. Известно, что он выбрал 19-й номер и достался "Карпатам" в качестве свободного агента.
Последним клубом Махнева был "Вереса", за который он играл за протяжении двух с половиной лет. В УПЛ Дмитрий успел провести четыре поединка.
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