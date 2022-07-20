"Его качества подходят под мою модель". Йовичевич - о хорватском новичке Шахтера

Сегодня донецкий "Шахтер" совершил второй летний трансфер - был подписан хорват Невен Джурасек . О данном переходе высказался наставник клуба Игор Йовичевич.

"Это очень зрелый человек для своего возраста, эмоционально стабилен, в тяжелых условиях способен показывать свои лучшие качества. Когда на футбольном поле решается исход матча, он может взять инициативу на себя и прибавить команде серьезности. За пределами поля Невен также показал свою зрелость, спокойствие и рациональность, когда в первые дни российской агрессии против Украины мы находились в стране. Это демонстрирует, что на него можно рассчитывать как на человека.

Как игрока я также давно его знаю, ведь мы провели некоторое время в дубле "Динамо" (Загреб). Тогда Невен тренировался в смешанном режиме, приобщаясь к первой команде, в которой всегда велика конкуренция и сильные исполнители. Он получил игровой тонус в дубле, а затем, после нескольких аренд, достиг отметки в почти 100 матчей в высшем дивизионе, что является ярким показателем. Его период карьеры в "Днепре-1" также успешен, показал всей Украине, что мы приобрели хорошего исполнителя. Считаю, Невен на своей позиции – один из лучших игроков УПЛ.

Его характеристики подходят под мою модель игры. Он полезен при построении атаки, так как этот футболист силен на мяче, он хорошо занимает позиции и может быстро и верно принимать решение. Невен также резок и динамичен без мяча, он "кусачий", также Джурасек является командным. В этом "Шахтере" Невен всегда будет в ротации и принесет много пользы.

Он будет полезен во всех четырех аспектах игры: как в переходных фазах, так и во владении или в отборе. Он хорошо видит поле, имеет высокий интеллект, отлично работает с мячом. У него нет большого эго, то есть если он не попадет в состав, то будет так же работать, как и во время попадания в стартовые одиннадцать. Мы приобрели очень хорошего футболиста, который привнесет много разнообразия в игру, ведь может действовать как слева, так и справа на позиции восьмерки. В поединке с "Черноморцем", если вы помните, я использовал его на позиции вингера во время последних 20 минут, и он заработал пенальти. Тренеру намного легче работать, когда у футболиста есть интеллект", - заявил Йовичевич.

Дебютировать за новый клуб Джурасек сможет уже в пятницу, когда "горняки" проведут первый летний контрольный матч.