Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже забивал на сборах. Заря объявила о новом летнем трансфере
Опытное усиление в атаку
Фото: ФК Колос
Очередной летний трансфер совершила луганская "Заря".
Состав клуба пополнил 29-летний Вячеслав Чурко. Контракт с футболистом, если верить порталу TransferMarkt, был подписан на один год.
«Зоря» та В’ячеслав Чурко відтепер підуть одним шляхом!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 20, 2022
Луганська «Зоря» продовжує роботу на трансферному ринку. Відтепер гравцем «чорно-білих» став півзахисник В’ячеслав Чурко. pic.twitter.com/q0YD0jxEMz
Последним клубом Чурко был "Колос", в составе которого он отыграл 29 игр. Также Вячеслав поиграл за "Металлист", "Мариуполь", "Говерлу", венгерскую "Академию Пушкаша" и итальянский "Фрозиноне".
Отметим, что Чурко уже успел дебютировать за "Зарю" на сборах, забив гол в одном из товарищских матчей.
Популярное сейчас
- Бавария заплатила 70 млн за защитника, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Стратегически важный объект. ВСУ вновь накрыли россиян на Антоновском мосту
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.07.2022
- Черноморец и Ингулец только побеждают, Шахтёр и М1925 готовятся к первым матчам. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО