Уже забивал на сборах. Заря объявила о новом летнем трансфере

Очередной летний трансфер совершила луганская "Заря".

Состав клуба пополнил 29-летний Вячеслав Чурко. Контракт с футболистом, если верить порталу TransferMarkt, был подписан на один год.

«Зоря» та В’ячеслав Чурко відтепер підуть одним шляхом!



Луганська «Зоря» продовжує роботу на трансферному ринку. Відтепер гравцем «чорно-білих» став півзахисник В’ячеслав Чурко. pic.twitter.com/q0YD0jxEMz — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 20, 2022

Последним клубом Чурко был "Колос", в составе которого он отыграл 29 игр. Также Вячеслав поиграл за "Металлист", "Мариуполь", "Говерлу", венгерскую "Академию Пушкаша" и итальянский "Фрозиноне".

Отметим, что Чурко уже успел дебютировать за "Зарю" на сборах, забив гол в одном из товарищских матчей.