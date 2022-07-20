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Уже забивал на сборах. Заря объявила о новом летнем трансфере

Премьер-лига
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Опытное усиление в атаку

Уже забивал на сборах. Заря объявила о новом летнем трансфере

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Очередной летний трансфер совершила луганская "Заря".

Состав клуба пополнил 29-летний Вячеслав Чурко. Контракт с футболистом, если верить порталу TransferMarkt, был подписан на один год.

Последним клубом Чурко был "Колос", в составе которого он отыграл 29 игр. Также Вячеслав поиграл за "Металлист", "Мариуполь", "Говерлу", венгерскую "Академию Пушкаша" и итальянский "Фрозиноне".

Отметим, что Чурко уже успел дебютировать за "Зарю" на сборах, забив гол в одном из товарищских матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Чурко
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