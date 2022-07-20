Срна: Ахметов не бросает Шахтер - мы готовим еще пару трансферов

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал трансфер Невена Джурасека, а также рассказал о будущем команды.

"Это первое подписание во время войны, и я уверен, что удачное. Невен – футболист, который прошел все сборные Хорватии, школу "Динамо" (Загреб) и показал себя в прошлом сезоне в "Днепре-1". Тот футболист, который нам нужен сегодня, – Невен. С приходом мистера Йовичевича это было его большое желание. Мы услышали и согласились с ним, что Невен должен быть сейчас в "Шахтере".

Это футболист, который не теряет мяч, что очень важно сегодня. Это восьмерка, любит играть в футбол, в шахтеровский футбол, подходит под нашу игру. Это футболист, который должен сегодня усилить "Шахтер". Контракт на два года, но с опцией того, что, если все будет хорошо, мы можем его продлевать. Невен молодой футболист, и я уверен, он даст то, что нам необходимо сегодня.

Мы готовим еще пару трансферов, к нам должны прийти футболисты, чтобы усилить "Шахтер". Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, но главное – мы хотим сделать сильный "Шахтер", двигаемся к этому, не опускаем руки. Президент не бросает "Шахтер". Поэтому наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и "Шахтер" в Европе", - заявил Срна.