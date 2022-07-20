УПЛ начала тендер на продажу медиа-прав

Украинская Премьер-Лига начала тендер на эксплуатацию медиаправ на все матчи УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт.

По официальным данным, заявки можно подать до 27 июля. Условия тендера конфиденциальны, и будут доступны только участникам.

Напомним, что ранее официальным вещателем УПЛ были телеканалы "Футбол", которые, вероятно, ожидает закрытие. Также УПЛ транслировала группа каналов "1+1".