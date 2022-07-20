Премьер-лига
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УПЛ начала тендер на продажу медиа-прав
Можно подавать заявки
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига начала тендер на эксплуатацию медиаправ на все матчи УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт.
По официальным данным, заявки можно подать до 27 июля. Условия тендера конфиденциальны, и будут доступны только участникам.
Напомним, что ранее официальным вещателем УПЛ были телеканалы "Футбол", которые, вероятно, ожидает закрытие. Также УПЛ транслировала группа каналов "1+1".
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Источник:УПЛ
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