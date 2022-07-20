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Металлист 1925 объявил список соперников на ближайших сборах

Премьер-лига
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Запланировано шесть игр

Металлист 1925 объявил список соперников на ближайших сборах

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Список ближайших спарринг-партнеров объявил "Металлист 1925". С 22-го июля по второе августа коллектив Кривенцова планирует провести шесть игр.

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Список соперников "Металлиста 1925":

  • 22-е июля - "Колос"
  • 24-е июля - "Штурм" (Иванкив)
  • 26-е июля - "Нива" (Бузова)
  • 30-е июля - "Черноморец"
  • 1-е августа - ФСК "Мариуполь"
  • 2-е августа - "Рубикон"

Напомним, что из-за войны харьковский клуб вынужден базироваться в Киевской области.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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