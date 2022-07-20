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Металлист 1925 объявил список соперников на ближайших сборах
Запланировано шесть игр
Фото: ФК Металлист 1925
Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.
Список ближайших спарринг-партнеров объявил "Металлист 1925". С 22-го июля по второе августа коллектив Кривенцова планирует провести шесть игр.
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Список соперников "Металлиста 1925":
- 22-е июля - "Колос"
- 24-е июля - "Штурм" (Иванкив)
- 26-е июля - "Нива" (Бузова)
- 30-е июля - "Черноморец"
- 1-е августа - ФСК "Мариуполь"
- 2-е августа - "Рубикон"
Напомним, что из-за войны харьковский клуб вынужден базироваться в Киевской области.
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Источник:ФК Металлист 1925
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