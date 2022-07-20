Джурасек: Я такой игрок, который исповедует стиль Шахтера

Новичок "Шахтера" Невен Джурасек дал свое первое интервью после сегодняшнего трансфера.

Читайте также Шахтер подписал хорватского легионера

"Узнав об интересе со стороны "Шахтера", был очень взволнован и заинтересован в этом, потому что "Шахтер" – великий клуб, представлять который является большой привилегией. Первым делом рассказал родителям. Играть здесь – прекрасная возможность для меня. Я уже играл и тренировался под руководством Йовичевича, и частично мое решение зависело от его влияния. Но даже если бы его тут не было, я бы все равно присоединился к "Шахтеру", потому что это очень хороший клуб.

Я такой игрок, который исповедует стиль "Шахтера": люблю играть в футбол со множеством касаний, передач и перемещений. Думаю, смогу помочь клубу и внести свой вклад в его успехи. Раньше играл под номерами 17, 20 и 30. Последние два были заняты, поэтому выбрал 17.

Уже познакомился с ребятами. Раньше мы со многими встречались на поле. Еще присутствует языковой барьер, поэтому мне надо улучшать свой украинский, чтобы свободно общаться с ними. Но все ребята позитивные, у нас молодая команда – будет очень хорошая коммуникация.

Я очень сопереживаю всем украинцам из-за войны, которая происходит в стране. Желаю, чтобы война скорее закончилась и жизнь нормализовалась, чтобы все стало так, как раньше. А болельщикам "Шахтера" могу пообещать, что приложу максимум усилий, чтобы достойно представлять клуб в Лиге чемпионов и УПЛ", - заявил Джурасек.

Дебютировать за новый клуб хорват сможет уже в ближайшую пятницу в контрольном матче.