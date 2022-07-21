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Рух забил 18 голов в двух контрольных матчах

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне готовятся к новому сезону

Рух забил 18 голов в двух контрольных матчах

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" провел два контрольных поединка в один день в рамках подготовки к предстоящему сезону. В первом спарринге, который начался в 17:00 львовяне с разгромным счетом обыграли аматоров из Ивано-Франковской области "Юность" - 8:0.

"Рух" (Львов) – "Юность" (Верхня, Ивано-Франковская обл.) 8:0

Голы: Рунич, 7, Рогачов, 21, 33, Сыч, 43, Бойчук, 52, Карабин, 57, Довгий, 71.

"Рух": Панькив, Сыч, Дидык (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Рунич, Карабин.

Во втором товарняке в 19:00 желто-черные снова нанесли крупное поражение, но уже коллективу из Львовской области "Лео Керамика". Подопечные Леонида Кучука забили по 5 голов в каждом из таймов.

"Рух" (Львов) – "Лео Керамика" (Львов) 10:0

Голы: Доскуч, 7 (аг), Таллес, 9, 66 (пен.) Климчук, 10, Федорчук, 17, 50, Соломон-Отабор, 22, 83, Непейпиев, 47, Савчук, 63.

"Рух": Ледвий, Савчук, Слюсар, Белый, Чидози, Подгурский, Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес, Квасница, Климчук (Непейпиев, 46).

Напомним, что старт нового сезона в Премьер-лиги запланирован на 23 августа.

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В статье: Рух (Львов)
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