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Рух забил 18 голов в двух контрольных матчах
Львовяне готовятся к новому сезону
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" провел два контрольных поединка в один день в рамках подготовки к предстоящему сезону. В первом спарринге, который начался в 17:00 львовяне с разгромным счетом обыграли аматоров из Ивано-Франковской области "Юность" - 8:0.
"Рух" (Львов) – "Юность" (Верхня, Ивано-Франковская обл.) 8:0
Голы: Рунич, 7, Рогачов, 21, 33, Сыч, 43, Бойчук, 52, Карабин, 57, Довгий, 71.
"Рух": Панькив, Сыч, Дидык (Рогачов, 10), Роман, Лях, Довгий, Бойчук, Притула, Сапуга, Рунич, Карабин.
Во втором товарняке в 19:00 желто-черные снова нанесли крупное поражение, но уже коллективу из Львовской области "Лео Керамика". Подопечные Леонида Кучука забили по 5 голов в каждом из таймов.
"Рух" (Львов) – "Лео Керамика" (Львов) 10:0
Голы: Доскуч, 7 (аг), Таллес, 9, 66 (пен.) Климчук, 10, Федорчук, 17, 50, Соломон-Отабор, 22, 83, Непейпиев, 47, Савчук, 63.
"Рух": Ледвий, Савчук, Слюсар, Белый, Чидози, Подгурский, Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес, Квасница, Климчук (Непейпиев, 46).
Напомним, что старт нового сезона в Премьер-лиги запланирован на 23 августа.
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