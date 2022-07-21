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Минай объявил о подписании контракта с защитником

Премьер-лига
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Соглашение рассчитано на один сезон

Минай объявил о подписании контракта с защитником

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" на своем официальном сайте сообщил о том, что согласовал контракт с правым защитником Иваном Трубочкиным.

29-летний футболист подписал соглашение на один сезон. В новой команде он будет выступать под 3-м номером.

Прошлым клубом Трубочкина был донецкий "Олимпик". Также футболист выступал в "Диназе", грузинском "Динамо" з Тбилиси, одесском "Черноморце" и киевском "Арсенале".

Напомним, что ранее "Минай" подписал новый договор с голкипером команды Александром Бандурой.

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В статье: Иван Трубочкин ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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