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Вратарь и защитник. Ингулец продолжает усиливаться перед новым сезоном
Новички для петровского клуба
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" официально объявил о подписании двух футболистов. Новичками команды стали вратарь Алексей Паламарчук и защитник Владислав Сидоренко.
Сроки и детали соглашений не раскрываются.
Предыдущим клубом 30-летнего Паламарчук был "Горняк-Спорт". Голкипер перебрался в команду Первой лиги в феврале этого года из "Черноморца", но так и не дебютировал из-за вторжения россии в Украину. Ранее он также выступал за "Днестр" (Овидиополь), "Одессу" и "Балканы".
24-летний Сидоренко в январе 2022 года перешел из "Кремня" в "Прикарпатье", но также не провел ни одного матча в составе нового клуба из-за войны. Владислав является воспитанником харьковского "Металлиста" и в составе которого играл в чемпионатах ДЮФЛУ и первенства U-19. Опыта игры в УПЛ у него нет.
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