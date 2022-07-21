В Ужгороде состоится благотворительный матч национального масштаба в поддержку ЗСУ

В пригороде Ужгорода состоится очередной благотворительный матч в поддержку вооруженных сил Украины. Его организаторы – ФК "Минай", Украинская Ассоциация футбола, а также известные лица из мира футбола и футбольного менеджмента.

Матч состоится на стадионе "Минай" в пригороде Ужгорода, начало события – 24-е июля 2022-го года в 16:00.

В матче примут участие украинские и иностранные футболисты, а также представители шоу-бизнеса и медиа. Условно игра пройдет под вывеской "Сборная звезд против сборной Легенд". Все собранные средства, как говорится в пресс-релизе, будут перечислены на нужды Вооруженных сил Украины.

Поединок будет транслироваться по телевидению общенационального уровня – телеканал "2+2". Также медиапартнерами мероприятия выступают группа "1+1 media", "FootballHub", "Про Футбол Digital", "Просто Футбол Podcast", "SportArena", "Брутальный Футбол", Football.ua и UA-Football.

"Матч-сбор на нужды ВСУ – это уже второе аналогичное по масштабам и концепции событие в Украине этим летом. Первая игра между "Легендами футбола" и "Сборной звезд" состоялась 12-го июня. Тогда на средства проданных билетов, донатов во время трансляции и аукциона удалось собрать 310 тысяч гривен. Еще 21 тысяча была заработана благодаря онлайн-аукционам, лотами которого стали футболки участников мероприятия. Матч "Легенды футбола" - "Сборная звезд" посетило более 2 000 зрителей, а трансляцию на YouTube просмотрели 40 000 человек. Прошлое мероприятие оставалось главным спортивным событием Украины в течение недели. Матч 24-го июля должен достичь еще большего масштаба по огласке и собранной сумме", - пишут организаторы.

В событии примут участие:

Сборная звезд: Александр Педан, Игорь Ласточкин, Андрей Бедняков, Мика Фаталов, Алексеев, Александр Денисов, Степан Казанин, Фоззи (ТНМК), Григорий Решетник, Игорь Цыганик, Костя Трембовецкий, Женя Янович, Артем Пивоваров, Вадим Олийнык, Влад Шевченко, Любомир Левицкий.

Сборная легенд: Мирон Маркевич, Игорь Беланов, Александр Шовковский, Дарио Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрей Русол, Евгений Селезнев, Артем Федецкий, Тарас Михалик, Василий Кобин, Валентин Слюсар, Адриан Пуканыч, Михаил Кополовец, Алексей Полянский.

Хронология событий:

23-е июля. Открытая тренировка + пресс-конференция. 18:00.

23-е июля на арене "Минай" состоится открытая предматчевая тренировка, на которую приглашаются болельщики и СМИ. Представители печати смогут пообщаться с игроками и звездными тренерами команд.

24-е июля. День матча

24-е июля аккредитованным СМИ будет разрешена видео и фотосъемка во время матча, а после его окончания будет организовано общение с участниками и организаторами мероприятия.

В перерыве игры планируется проведение благотворительного аукциона. Все вырученные средства также пойдут в фонд "Лига Жизни", который отчитается и распределит средства в поддержку ВСУ.

Важно. На матче будут присутствовать воины ВСУ, находящиеся в резерве. А также эвакуированы с горячих точек дети, проходящие реабилитацию в Закарпатской и Львовской областях.

Бонус – "Золотой Мяч"

Игорь Беланов, помогающий ВСУ на донецком направлении, приедет на поединок с горячей точки. Игорь Иванович привезет с собой "Золотой мяч". Сфотографироваться с самым ценным индивидуальным футбольным трофеем и его обладателем можно будет после матча за фиксированный донат в пользу ВСУ

Локация

Почему именно Ужгород? Ужгород – единственный город, в котором есть возможность провести мероприятие со зрителем. При разрешении и содействии военной администрации на матче будут присутствовать воины ВСУ и дети, пострадавшие от военных действий, которые проходят психологическую реабилитацию при поддержке благотворительного фонда "Голоса детей" и Ukraine Helpers. Соответственно, установлены цены на билеты, которые позволят собрать большую сумму для нужд нашей Армии:

онлайн – 200 гривен.

в день игры – 300 гривен.

Промежуточную собранную сумму организаторы сообщат представителям медиа уже после матча, а окончательную цифру – 25-го июля.