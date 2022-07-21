Карпаты - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

В рамках подготовки к новому сезону украинские клубы продолжают проводить большое количество контрольных встреч. Сегодня, к примеру, лицом к лицу сойдутся клуб УПЛ, а также команда, которая поднялась из второй лиги в первую - "Верес" и "Карпаты". Начало встречи - в 17:00.

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Контрольный матч, 21.07.2022

"Карпаты" 17:00 "Верес"