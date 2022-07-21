Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча амбициозных коллективов
Фото: НК Верес
В рамках подготовки к новому сезону украинские клубы продолжают проводить большое количество контрольных встреч. Сегодня, к примеру, лицом к лицу сойдутся клуб УПЛ, а также команда, которая поднялась из второй лиги в первую - "Верес" и "Карпаты". Начало встречи - в 17:00.
Читайте такжеВсе спарринги клубов УПЛ этим летом
Контрольный матч, 21.07.2022
"Карпаты" 17:00 "Верес"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Бессовестные миллионеры издеваются над нами". Сабо раскритиковал трансляторов матча Динамо
- Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд
- Россияне ударили по одному из самых густонаселенных районов Харькова
- Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти