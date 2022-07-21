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Временное решение. Два молодых игрока Динамо вернутся в расположение юниорской команды
Будут играть на международном турнире
Фото: ФК Динамо
Два молодых футболиста "Динамо" временно покинут расположение взрослой команды. Об этом передает сайте "бело-синих".
В расположение юниорской команды вернутся Антон Боль и Александр Яцык. Оба примут участие в международном турнире в Чехии, который пройдет в 22-го по 26-е июля.
При этом сайт киевлян сообщает, что Луческу рассчитывает на обоих молодых исполнителей. Они вернуться в главную команду сразу по окончании турнира.
Напомним, что 27-го июля "Динамо" проведет ответный матч против "Фенербахче".
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