Временное решение. Два молодых игрока Динамо вернутся в расположение юниорской команды

Два молодых футболиста "Динамо" временно покинут расположение взрослой команды. Об этом передает сайте "бело-синих".

В расположение юниорской команды вернутся Антон Боль и Александр Яцык. Оба примут участие в международном турнире в Чехии, который пройдет в 22-го по 26-е июля.

При этом сайт киевлян сообщает, что Луческу рассчитывает на обоих молодых исполнителей. Они вернуться в главную команду сразу по окончании турнира.

Напомним, что 27-го июля "Динамо" проведет ответный матч против "Фенербахче".