  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Временное решение. Два молодых игрока Динамо вернутся в расположение юниорской команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Временное решение. Два молодых игрока Динамо вернутся в расположение юниорской команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Будут играть на международном турнире

Временное решение. Два молодых игрока Динамо вернутся в расположение юниорской команды

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Два молодых футболиста "Динамо" временно покинут расположение взрослой команды. Об этом передает сайте "бело-синих".

В расположение юниорской команды вернутся Антон Боль и Александр Яцык. Оба примут участие в международном турнире в Чехии, который пройдет в 22-го по 26-е июля.

Читайте такжеОдной ногой на пороге. Пять молодых игроков Динамо, которые могут помочь основе

При этом сайт киевлян сообщает, что Луческу рассчитывает на обоих молодых исполнителей. Они вернуться в главную команду сразу по окончании турнира.

Напомним, что 27-го июля "Динамо" проведет ответный матч против "Фенербахче".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Антон Боль Александр Яцык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде