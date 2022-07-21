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Минай представил еще двух новых игроков

Премьер-лига
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Минай представил еще двух новых игроков

Фото - ФК Минай

UA-Футбол

Ужгородский "Минай" на официальном уровне представил еще двух новичков. Игроками закарпатской команды стали Тарас Дмитрук и Богдан Чуев.

Тарас Дмитрук будет выступать за "Минай" под 2-м номером.

В сезоне-2022/23 Дмитрук может дебютировать в УПЛ. Ранее он выступал за "Ворсклу", "Горняк-Спорт", а начинал футбольный путь в академии киевского "Динамо".

В составе юношеской сборной Украины Тарас провел 5 игр.

22-летний центральный защитник Богдан Чуев будет выступать за ужгородскую команду под 4-м номером.

Чуев – еще один воспитанник киевского "Динамо". В Ужгород защитник переехал из Полтавы, где защищал цвета "Ворсклы". Также Богдан играл за "Горняк-Спорт" и динамовские юношеские команды.

Напомним, что ранее "Минай" подписал контракты с Иваном Трубочкиным и Александром Бандурой.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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