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Карпаты и Верес сыграли вничью на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная игра и по голу каждой из команд

Карпаты и Верес сыграли вничью на сборах

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Представитель Первой лиги, "Карпаты", расписал ничью с ровенским "Вересом", который в новом сезоне должен играть в УПЛ. Матч проходил на стадионе "Украина" во Львове за закрытыми дверями. Однако "почетные гости" – тренеры и функционеры – на арену все же смогли попасть.

Футбол по скорости в целом получился неплохим. Начало игры было за "Карпатами", но постепенно "Верес" смог выровнять игру. Во второй половине инициативу к своим ногам уже взяли игроки ровенчан и неожиданно пропустили: Галенков прострелил уже во вратарский, вышедший на замену Репета замкнул буквально с двух метров. После пропущенного "красно-черные" добавили в давлении и свой шанс нашли. Он пришел также после подачи в штрафную, только на этот раз из глубины, открылся на мяч Геннадий Пасич.

"Карпаты" (Львов) - "Верес" (Ровно) 1:1
Голы: Галенков 64 - Г.Пасич 81
"Карпаты" (старт): вратарь на просмотре - Махнев, Болденков, Дуць, Галенков, Климец, Рябов, Приймак (Ткачук 43), Чачуа, Кожанов, Тарануха.
"Карпаты" (второй тайм): Фастов, Ткачук, Махнев (Лобай 79), Болденков, Дуць (Ломницкий 79), Галенков (Лень 89), Климец, Рябов (Репета 61), Чачуа, Кожанов (Шах 79), Тарануха (Сидун 79).
"Верес" (старт): Ющишин - Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич, Кучеров, Курко, Дахновский, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик.
"Верес" (второй тайм): Коркодым - С.Шестаков, Гук, Курко, Квасный, Кучеров, Вовченко (Клец 65), Дахновский, Гечев, Г.Пасич, М.Шестаков.
Предупреждение: Приймак 27, Ткачук 51 – С.Шестаков 48, Дахновский 68

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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