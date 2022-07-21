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СК Днепр 1 – Бейтар. 1:1. Победила дружба

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья с Израильским середняком

СК Днепр 1 – Бейтар. 1:1. Победила дружба

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

СК "Днепр 1" сыграл вничью (1:1) в товарищеском матче против израильского "Бейтара". Забивал Адамюк с голевой передачи Пихаленка.

СК "Днепр 1" – "Бейтар". 1:1

Голы: Адамюк - 21', Шуа - 52'

Матч прошел в словенском городе Раденцы. Заключительным матчем сборов будет игра против "Аль-Насср" завтра, 22 июля, в 18:30.

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В статье: Бейтар (Иерусалим) Аль-Наср (Саудовская Аравия) СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1.com.ua

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