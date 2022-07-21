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СК Днепр 1 – Бейтар. 1:1. Победила дружба
Ничья с Израильским середняком
Фото: scdnipro1.com.ua
СК "Днепр 1" сыграл вничью (1:1) в товарищеском матче против израильского "Бейтара". Забивал Адамюк с голевой передачи Пихаленка.
СК "Днепр 1" – "Бейтар". 1:1
Голы: Адамюк - 21', Шуа - 52'
Матч прошел в словенском городе Раденцы. Заключительным матчем сборов будет игра против "Аль-Насср" завтра, 22 июля, в 18:30.
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Источник:scdnipro1.com.ua
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