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Артем Вовкун - новый игрок Львова

Премьер-лига
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Вернули воспитанника

Артем Вовкун - новый игрок Львова

uaf.ua

Новина українською

"Львов" объявил о подписании центрального защитника Артема Вовкуна. Последний год 20-летний фуллбек провел без клуба.

Контракт стороны подписали на 2 года.

Последней командой Артема был МФА "Мункач" из Первой лиги. До этого футболист выступал за словацкий "Земплин" Михаловце.

Вовкун является воспитанником "Львова". Он покинул академию в феврале 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.

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В статье: Львов Мункач (Мукачево)
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