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Артем Вовкун - новый игрок Львова
Вернули воспитанника
uaf.ua
"Львов" объявил о подписании центрального защитника Артема Вовкуна. Последний год 20-летний фуллбек провел без клуба.
Контракт стороны подписали на 2 года.
Последней командой Артема был МФА "Мункач" из Первой лиги. До этого футболист выступал за словацкий "Земплин" Михаловце.
Вовкун является воспитанником "Львова". Он покинул академию в феврале 2020 года.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.
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