Артем Вовкун - новый игрок Львова

"Львов" объявил о подписании центрального защитника Артема Вовкуна. Последний год 20-летний фуллбек провел без клуба.

Контракт стороны подписали на 2 года.

Последней командой Артема был МФА "Мункач" из Первой лиги. До этого футболист выступал за словацкий "Земплин" Михаловце.

Вовкун является воспитанником "Львова". Он покинул академию в феврале 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.