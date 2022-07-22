Скрипник: Парни бились за нашу страну

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрыпник дал интервью после победы в дебютном матче. Полтавчане обыграли "АИК" в квалификации Лиги конференций со счетом 3:2.

– Пожалуйста, ваш краткий комментарий по поводу игры. Затем – вопросы.

– Конечно, мы очень довольны итогом игры. Но мы знаем, что через неделю игра начнется снова со счета 0:0. И победа нашего соперника только в один мяч – это снова ничья. Мы знали, что нам придется в каких-то эпизодах терпеть, потому что "АИК" квалифицированная команда, хорошо организованная в каждом игровом звене. Но это не означало, что мы готовились играть от обороны постоянно. Значительную роль играет искусственное поле. С этим нужно свыкаться, но и с этим мы справились. Наверное, через неделю нас ждет еще более напряженный поединок. И мы будем готовиться к этому.

– До игры все говорили, что "АИК" – фаворит этого противостояния. Сейчас что-нибудь изменилось?

– Да, мы победили. Впрочем, это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в этом же ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для совместного успеха. Все будет решаться через неделю.

– Виктор, что вас больше всего удивило в действиях подопечных?

– Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Только я заглянув в раздевалку, взглянув на них, я понял, как же они сегодня хотели сражаться на поле – друг за друга и за всю нашу страну!

Напомним, что ответный матч пройдет 27 июля.