Новичок Зари: В этом сезоне клубы УПЛ как никогда будут удивлять

Новичок "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о своем переходе в ряды луганского клуба.

"Это шаг вперед. Амбициозный сильный клуб, который на слуху как в Европе, так и в Украине. Буду делать все, чтобы помочь "Заре" добиваться еще большего успеха.

Главный тренер видит меня в середине поля, хотя последнее время я играл на фланге. С ним я раньше работал в академии "Шахтера" и знаю специфику его тренировок - больше контроля мяча, четкие передачи. Но сейчас его занятия длятся более двух часов, что тяжело. Надеюсь, это только придаст нам сил. И в конце каждых игр будем доказывать и прибавлять еще больше.