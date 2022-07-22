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Новичок Зари: В этом сезоне клубы УПЛ как никогда будут удивлять
Вячеслав Чурко дал интервью клубной пресс-службе
Скриншот: канал Зари на YouTube
Новичок "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о своем переходе в ряды луганского клуба.
"Это шаг вперед. Амбициозный сильный клуб, который на слуху как в Европе, так и в Украине. Буду делать все, чтобы помочь "Заре" добиваться еще большего успеха.
Главный тренер видит меня в середине поля, хотя последнее время я играл на фланге. С ним я раньше работал в академии "Шахтера" и знаю специфику его тренировок - больше контроля мяча, четкие передачи. Но сейчас его занятия длятся более двух часов, что тяжело. Надеюсь, это только придаст нам сил. И в конце каждых игр будем доказывать и прибавлять еще больше.
Мне без разницы, где играть - слева, справа, в середине поля. Где будет нужен команде, там и сыграю.
Конкуренция в УПЛ? Все клубы, кроме "Динамо", потеряли своих игроков. Тот же "Шахтер" очень сильно потерял. В этом сезоне клубы УПЛ как никогда будут удивлять. Я думаю, что все смогут бороться за самые высокие места", - сказал Чурко в интервью клубного YouTube-канала.
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