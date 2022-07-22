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Трое игроков Шахтера занимаются по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Они не сыграют в сегодняшнем спарринге

Трое игроков Шахтера занимаются по индивидуальной программе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к первому спаррингу межсезонья.

В четверг, 21 июля "горняки" провели одну тренировочную сессию, которая состоялась в вечернее время. Занятие носило предыгровой характер, а потому со старта проходило исключительно с мячом. В качестве разминки использовали традиционные "квадраты", далее поработали над пасом и приемом, а главный акцент сделали на тактических упражнениях и стандартных положениях.

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По индивидуальной программе занимались Сергей Кривцов, Лассина Траоре и Николай Матвиенко, которые точно не выйдут на поле в сегодняшнем спарринге, сообщает пресс-служба донецкого клуба. В то же время вместе с основой потренировались несколько игроков юношеского состава.

Напомним, сегодня "Шахтер" проведет свой первый контрольный поединок на сборах с нидерландской "Фортуной" (Ситтард). Начало встречи в 19:30. Далее "горняки" сыграют благотворительные матчи с "Аяксом" (26 июля) и "Утрехтом" (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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