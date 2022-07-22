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Ингулец уверенно обыграл Колос в контрольном матче

Премьер-лига
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Команда из Петрово оказалась сильнее

Ингулец уверенно обыграл Колос в контрольном матче

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Ингулец" провел очередной контрольный матч на летнем сборе. Соперником петровской команды стал ковалевский "Колос". Подопечные Сергея Лавриненко забили 4 мяча сопернику. Голы на счету Александра Козака, Артема Ситало, Ивана Головкина (пенальти) и игрока, который находится на просмотре.

"Колос" - "Ингулец" 0:4

Голы: Козак, 22, Ситало 34, Головкин, 67 (пен.), ИНП, 81

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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