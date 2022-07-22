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Дебют Йовичевича. Сегодня Шахтер проведет первый спарринг на сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 19:30

Дебют Йовичевича. Сегодня Шахтер проведет первый спарринг на сборе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 22 июля, донецкий "Шахтер" проведет первый товарищеский матч на сборах в Нидерландах. Соперником донецкой команды станет местный ФК "Фортуна Ситтард". Спарринг начнется в 19:30 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Добавим, что эта игра станет дебютной для Игора Йовичевича на посту главного тренера "горняков", которых до июля возглавлял Роберто Де Дзерби. Также отметим, что все игры "Шахтера" пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Ранее сообщалось, что трое футболистов донецкого клуба пропустят сегодняшний поединок.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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