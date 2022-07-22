  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Днепр-1 подпишет аргентинского полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Днепр-1 подпишет аргентинского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист является свободным агентом

Источник: Днепр-1 подпишет аргентинского полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

27-летний южноамериканский полузащитник Доминго Бланко станет игроком "Днепра-1", информирует аргентинская газета Ole.

Днепровский клуб подпишет 27 летнего футболиста на правах свободного агента. В июне Бланко покинул местный "Индепендьенте", не продлив контракт.

Так как в Украине идет война, аргентинец получит от "Днепра-1" гарантии безопасности. Напомним, что украинский клуб будет базироваться в Словакии, а матчи чемпионата планирует проводить в Ужгороде.

Бланко выступал за "Индепендьенте" с 2015 года. За это время играл на правах аренды за "Дефэнса и Хустисия". На его счету 6 голов и 3 ассиста в 111 матчах за аргентинский клуб. В его активе также есть один матч за национальную сборную Аргентины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ole

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде