Источник: Днепр-1 подпишет аргентинского полузащитника

27-летний южноамериканский полузащитник Доминго Бланко станет игроком "Днепра-1", информирует аргентинская газета Ole.

Днепровский клуб подпишет 27 летнего футболиста на правах свободного агента. В июне Бланко покинул местный "Индепендьенте", не продлив контракт.

Так как в Украине идет война, аргентинец получит от "Днепра-1" гарантии безопасности. Напомним, что украинский клуб будет базироваться в Словакии, а матчи чемпионата планирует проводить в Ужгороде.

Бланко выступал за "Индепендьенте" с 2015 года. За это время играл на правах аренды за "Дефэнса и Хустисия". На его счету 6 голов и 3 ассиста в 111 матчах за аргентинский клуб. В его активе также есть один матч за национальную сборную Аргентины.