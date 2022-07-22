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Стали известны два соперника Кривбасса на третьем сборе
Третий этап летней подготовки пройдет на западе Украины
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" узнал имена двух спарринг-партнеров на третьем летнем учебно-тренировочном сборе, который будет проходить на западе Украины.
Команда Юрия Вернидуба сыграет 27 июля против представителя УПЛ - ужгородского "Миная". 31 июля криворожцы встретятся с аматорским клубом "Севлюш", который представляет город Виноградов Закарпатской области.
Остальные возможные спарринг-партнеры криворожской команды на сборе еще определяются. Напомним, прямые трансляции контрольных матчей "Кривбасса" проводиться не будут.
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