Стали известны два соперника Кривбасса на третьем сборе

"Кривбасс" узнал имена двух спарринг-партнеров на третьем летнем учебно-тренировочном сборе, который будет проходить на западе Украины.

Команда Юрия Вернидуба сыграет 27 июля против представителя УПЛ - ужгородского "Миная". 31 июля криворожцы встретятся с аматорским клубом "Севлюш", который представляет город Виноградов Закарпатской области.

Остальные возможные спарринг-партнеры криворожской команды на сборе еще определяются. Напомним, прямые трансляции контрольных матчей "Кривбасса" проводиться не будут.