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Стали известны два соперника Кривбасса на третьем сборе

Премьер-лига
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Третий этап летней подготовки пройдет на западе Украины

Стали известны два соперника Кривбасса на третьем сборе

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" узнал имена двух спарринг-партнеров на третьем летнем учебно-тренировочном сборе, который будет проходить на западе Украины.

Команда Юрия Вернидуба сыграет 27 июля против представителя УПЛ - ужгородского "Миная". 31 июля криворожцы встретятся с аматорским клубом "Севлюш", который представляет город Виноградов Закарпатской области.

Остальные возможные спарринг-партнеры криворожской команды на сборе еще определяются. Напомним, прямые трансляции контрольных матчей "Кривбасса" проводиться не будут.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Источник:
ФК Кривбасс

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