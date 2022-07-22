  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирон Маркевич не получал предложений от Металлиста и Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич не получал предложений от Металлиста и Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Это касается и других клубов УПЛ

Мирон Маркевич не получал предложений от Металлиста и Шахтера

Фото: ФК Рух

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины, "Днепра", "Металлиста" и "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, что все еще хочет вернуться к тренерской деятельности.

— "Металлист" быстро прошел путь от Второй лиги до Высшей, но война внесла свои коррективы.

— Финансировался клуб, поэтому быстро это вес и прошло. А будет ли сейчас – посмотрим. "Металлист" — родной для меня клуб, и хотелось бы, чтобы он был на хорошем счету.

— Если бы ситуация в стране была стабильна, то через какое время болельщики увидели бы "Металлист" похожий на тот, что был в ваше время на посту главного тренера?

— Думаю, через два года. Там хорошая, молодая команда. Красников собрал 18-ти летних, хороших футболистов. Действительно хорошие ребята.

— Вам Ярославский предлагал вернуться в "Металлист"?

— Нет.

— Другие предложения из УПЛ были?

— Нет.

— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили "Шахтер".

— Возможно.

Читайте такжеЦыганык: Если бы не Йовичевич, Шахтер мог возглавить дуэт Маркевичей

— А у вас был разговор с руководством "Шахтера"?

— Нет.

— А вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?

— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.

— Главное – сколько в душе, а не в паспорте.

– Да, - сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде