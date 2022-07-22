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Мирон Маркевич не получал предложений от Металлиста и Шахтера
Это касается и других клубов УПЛ
Фото: ФК Рух
Экс-наставник сборной Украины, "Днепра", "Металлиста" и "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, что все еще хочет вернуться к тренерской деятельности.
— "Металлист" быстро прошел путь от Второй лиги до Высшей, но война внесла свои коррективы.
— Финансировался клуб, поэтому быстро это вес и прошло. А будет ли сейчас – посмотрим. "Металлист" — родной для меня клуб, и хотелось бы, чтобы он был на хорошем счету.
— Если бы ситуация в стране была стабильна, то через какое время болельщики увидели бы "Металлист" похожий на тот, что был в ваше время на посту главного тренера?
— Думаю, через два года. Там хорошая, молодая команда. Красников собрал 18-ти летних, хороших футболистов. Действительно хорошие ребята.
— Вам Ярославский предлагал вернуться в "Металлист"?
— Нет.
— Другие предложения из УПЛ были?
— Нет.
— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили "Шахтер".
— Возможно.
— А у вас был разговор с руководством "Шахтера"?
— Нет.
— А вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?
— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.
— Главное – сколько в душе, а не в паспорте.
– Да, - сказал Маркевич.
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