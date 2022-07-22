Мирон Маркевич не получал предложений от Металлиста и Шахтера

Экс-наставник сборной Украины, "Днепра", "Металлиста" и "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, что все еще хочет вернуться к тренерской деятельности.

— "Металлист" быстро прошел путь от Второй лиги до Высшей, но война внесла свои коррективы.

— Финансировался клуб, поэтому быстро это вес и прошло. А будет ли сейчас – посмотрим. "Металлист" — родной для меня клуб, и хотелось бы, чтобы он был на хорошем счету.

— Если бы ситуация в стране была стабильна, то через какое время болельщики увидели бы "Металлист" похожий на тот, что был в ваше время на посту главного тренера?

— Думаю, через два года. Там хорошая, молодая команда. Красников собрал 18-ти летних, хороших футболистов. Действительно хорошие ребята.

— Вам Ярославский предлагал вернуться в "Металлист"?

— Нет.

— Другие предложения из УПЛ были?

— Нет.

— Цыганик утверждал, что если бы Йовичевич отказался, то вы бы возглавили "Шахтер".

— Возможно.

— А у вас был разговор с руководством "Шахтера"?

— Нет.

— А вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?

— Будет работа – буду работать. Чувствую себя нормально, играю за ветеранов.

— Главное – сколько в душе, а не в паспорте.

– Да, - сказал Маркевич.