"Не в эмиграции". Луческу считает, что матчи УПЛ нужно проводить в Украине

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Total Sport рассказал, почему решил остаться в команде.

"Я стараюсь исполнять свой долг как мужчина, не покидая клуб в тяжелой ситуации. Не пойду и не подведу команду в момент такой беды. В Румынии многие говорят, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть разные люди, а это неудачники и агрессивные личности.

Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы.