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"Не в эмиграции". Луческу считает, что матчи УПЛ нужно проводить в Украине
Так как это лишит болельщиков возможности приезжать на матчи
Фото: fcdynamo.com
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Total Sport рассказал, почему решил остаться в команде.
"Я стараюсь исполнять свой долг как мужчина, не покидая клуб в тяжелой ситуации. Не пойду и не подведу команду в момент такой беды. В Румынии многие говорят, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть разные люди, а это неудачники и агрессивные личности.
Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы.
Чемпионаты нужно играть в родной стране, а не в эмиграции. Поэтому УПЛ нужно проводить в Украине, это самое главное. Нельзя играть за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать", – отметил Луческу.
Напомним, что новый сезон Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.
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