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"Не в эмиграции". Луческу считает, что матчи УПЛ нужно проводить в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Так как это лишит болельщиков возможности приезжать на матчи

"Не в эмиграции". Луческу считает, что матчи УПЛ нужно проводить в Украине

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Total Sport рассказал, почему решил остаться в команде.

"Я стараюсь исполнять свой долг как мужчина, не покидая клуб в тяжелой ситуации. Не пойду и не подведу команду в момент такой беды. В Румынии многие говорят, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть разные люди, а это неудачники и агрессивные личности.

Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы.

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‎Чемпионаты нужно играть в родной стране, а не в эмиграции. Поэтому УПЛ нужно проводить в Украине, это самое главное. Нельзя играть за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать", – отметил Луческу.

Напомним, что новый сезон Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Total Sport

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
22.07.2022 в 16:25
При чём тут болельщики, "которые не могут приехать" ? Луческу, наверное, не сообщили, что все матчи в Украине будут проводиться без зрителей ? А на матчи, которые будут вне Украины, хоть какие-то эмигранты и гастарбайтеры могли бы приходить.
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