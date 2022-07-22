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Продолжая усиления. Минай подписал двух игроков из Первой лиги

Премьер-лига
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Теперь они будут играть под крылом Шарана

Продолжая усиления. Минай подписал двух игроков из Первой лиги

Фото: МФК Николаев

UA-Футбол
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Клубы УПЛ продолжают усилять состав перед началом нового сезона.

Сразу двух игроков подписал закарпатский "Минай". По данным официального сайта, состав команды усилил Руслан Паламар и Вадим Витенчук.

В прошлом сезоне оба игрока выступали в Первой лиге. Паламар играл за "Горняк-Спорт", в то время как Витенчук защищал цвета "Краматорска".

Отметим, что вчера закарпатцы также усилились двумя футболистами - Чуевым и Дмитруком.

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В статье: ФК Минай Руслан Паламар
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