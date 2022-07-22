Премьер-лига
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Продолжая усиления. Минай подписал двух игроков из Первой лиги
Теперь они будут играть под крылом Шарана
Фото: МФК Николаев
Клубы УПЛ продолжают усилять состав перед началом нового сезона.
Сразу двух игроков подписал закарпатский "Минай". По данным официального сайта, состав команды усилил Руслан Паламар и Вадим Витенчук.
В прошлом сезоне оба игрока выступали в Первой лиге. Паламар играл за "Горняк-Спорт", в то время как Витенчук защищал цвета "Краматорска".
Отметим, что вчера закарпатцы также усилились двумя футболистами -
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