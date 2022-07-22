Продолжая усиления. Минай подписал двух игроков из Первой лиги

Клубы УПЛ продолжают усилять состав перед началом нового сезона.

Сразу двух игроков подписал закарпатский "Минай". По данным официального сайта, состав команды усилил Руслан Паламар и Вадим Витенчук.

В прошлом сезоне оба игрока выступали в Первой лиге. Паламар играл за "Горняк-Спорт", в то время как Витенчук защищал цвета "Краматорска".