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Талантливый легионер Динамо тренируется с французским середняком

Премьер-лига
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В Киеве ждать не стоит?

Талантливый легионер Динамо тренируется с французским середняком

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" может потерять легионера, который недавно зажигал в Юношеской Лиге УЕФА.

19-летний Самба Диалло ныне тренируется с французским "Брестом". Местные СМИ сообщают, что у сенегальского вингера есть одна неделя, чтобы убедить тренерский штаб французов в своем подписании.

Сообщается, что если Диалло останется в "Бресте", то приостановит контракт с "Динамо", который рассчитан до 2026-го года. Еще недавно за Самба следили скауты "Баварии" и "Ман Сити".

Читайте такжеПока только в молодежку. Бавария заинтересована в подписании Диалло

Диалло ударно провел последний сезон Юношеской лиги УЕФА, забив пять голов в восьми играх. В юношеском первенстве Украины на его счету 13 точных ударов за половину сыгранного сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Брест Самба Диалло
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