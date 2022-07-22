Талантливый легионер Динамо тренируется с французским середняком

Киевское "Динамо" может потерять легионера, который недавно зажигал в Юношеской Лиге УЕФА.

19-летний Самба Диалло ныне тренируется с французским "Брестом". Местные СМИ сообщают, что у сенегальского вингера есть одна неделя, чтобы убедить тренерский штаб французов в своем подписании.

⚔ Un joueur à l'essai



???? ???????????????????? ????????????????????????, jeune milieu offensif de 19 ans du Dynamo Kiev, prend part aux séances avec le reste du groupe.#TeamPirates ????‍☠️ pic.twitter.com/CCGjKW6dIq — Stade Brestois 29 (@SB29) July 22, 2022

Сообщается, что если Диалло останется в "Бресте", то приостановит контракт с "Динамо", который рассчитан до 2026-го года. Еще недавно за Самба следили скауты "Баварии" и "Ман Сити".

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Диалло ударно провел последний сезон Юношеской лиги УЕФА, забив пять голов в восьми играх. В юношеском первенстве Украины на его счету 13 точных ударов за половину сыгранного сезона.