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Талантливый легионер Динамо тренируется с французским середняком
В Киеве ждать не стоит?
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" может потерять легионера, который недавно зажигал в Юношеской Лиге УЕФА.
19-летний Самба Диалло ныне тренируется с французским "Брестом". Местные СМИ сообщают, что у сенегальского вингера есть одна неделя, чтобы убедить тренерский штаб французов в своем подписании.
⚔ Un joueur à l'essai— Stade Brestois 29 (@SB29) July 22, 2022
???? ???????????????????? ????????????????????????, jeune milieu offensif de 19 ans du Dynamo Kiev, prend part aux séances avec le reste du groupe.#TeamPirates ????☠️ pic.twitter.com/CCGjKW6dIq
Сообщается, что если Диалло останется в "Бресте", то приостановит контракт с "Динамо", который рассчитан до 2026-го года. Еще недавно за Самба следили скауты "Баварии" и "Ман Сити".
Диалло ударно провел последний сезон Юношеской лиги УЕФА, забив пять голов в восьми играх. В юношеском первенстве Украины на его счету 13 точных ударов за половину сыгранного сезона.
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