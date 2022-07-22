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Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн товарищеский матч, 22.07.2022, 19:30

Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Дебют Игоря Йовичевича в должности главного тренера "Шахтера" приходится на товарищеский матч с "Фортуной" (Ситтард). "Горняки" готовятся не только к старту УПЛ, но и к Лиге чемпионов, которая начнется в сентябре. Учитывая, что в клубе произошла перестройка, для подготовки важна каждая минута.

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча "Фортуна" (Ситтард) – "Шахтер" прямо в этой новости.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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