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Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн товарищеский матч, 22.07.2022, 19:30
Фото: ФК Шахтер Донецк
Дебют Игоря Йовичевича в должности главного тренера "Шахтера" приходится на товарищеский матч с "Фортуной" (Ситтард). "Горняки" готовятся не только к старту УПЛ, но и к Лиге чемпионов, которая начнется в сентябре. Учитывая, что в клубе произошла перестройка, для подготовки важна каждая минута.
Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча "Фортуна" (Ситтард) – "Шахтер" прямо в этой новости.
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