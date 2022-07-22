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С Тотовицким и Джурасеком. Шахтер объявил состав на контрольный матч
Первая игра при Йовичевиче
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в рамках летних сборов. В соперниках - нидерландский клуб "Фортуна Ситтард".
Стал известен состав команды. Сразу стоит отметить, что в старте выйдут оба летних новичка - Джурасек и Тотовицкий. Помимо этого, свой шанс с первых минут получат Крыськив и Удод, ранее игравшие в аренде.
Состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Удод, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Джурасек - Вакула, Крыськив, Тотовицкий - Сикан
Запас: Шевченко, Пятов, Капинус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козык, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков
Начало матча "Шахтер" - Фортуна Ситтард" в 19:30.
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