С Тотовицким и Джурасеком. Шахтер объявил состав на контрольный матч

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в рамках летних сборов. В соперниках - нидерландский клуб "Фортуна Ситтард".

Стал известен состав команды. Сразу стоит отметить, что в старте выйдут оба летних новичка - Джурасек и Тотовицкий. Помимо этого, свой шанс с первых минут получат Крыськив и Удод, ранее игравшие в аренде.

Состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Удод, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Джурасек - Вакула, Крыськив, Тотовицкий - Сикан

Запас: Шевченко, Пятов, Капинус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козык, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков

Начало матча "Шахтер" - Фортуна Ситтард" в 19:30.