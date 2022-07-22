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С Тотовицким и Джурасеком. Шахтер объявил состав на контрольный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая игра при Йовичевиче

С Тотовицким и Джурасеком. Шахтер объявил состав на контрольный матч

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
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Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в рамках летних сборов. В соперниках - нидерландский клуб "Фортуна Ситтард".

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Стал известен состав команды. Сразу стоит отметить, что в старте выйдут оба летних новичка - Джурасек и Тотовицкий. Помимо этого, свой шанс с первых минут получат Крыськив и Удод, ранее игравшие в аренде.

Состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Удод, Бондарь, Корниенко - Степаненко, Джурасек - Вакула, Крыськив, Тотовицкий - Сикан

Запас: Шевченко, Пятов, Капинус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козык, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков

Начало матча "Шахтер" - Фортуна Ситтард" в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
22.07.2022 в 19:18
С таким составом нереально добиться успеха ни в ЛЧ, ни в ЧУ. Из норм игроков только Степаненко, Джурасек, Корниенко и Трубин.
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Джим Слэйд (Харьков)
22.07.2022 в 19:43
Те же Судаков, Бондарь, не говоря уже о Мудрике, по меркам УПЛ - топари. Норм состав, вторыми будут спокойно. В ЛЧ, конечно, особо без шансов.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2022 в 19:11
Да уж....(
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