Моуриньо, жди. Шахтер проведет контрольный матч против Ромы

Стал известен новый соперник "Шахтера" в рамках летних сборов.

Коллектив Йовичевича в августе сыграет с действующим победителем Лиги Конференций - римской "Ромой". Игра состоится в Риме, седьмого августа.

On Sunday 7 August we are back at the Olimpico! ????️



???? We will be facing Shakhtar Donetsk - tickets go on general sale from Monday, but season ticket holders can get theirs now! ????️????#ASRoma