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Моуриньо, жди. Шахтер проведет контрольный матч против Ромы

Премьер-лига
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Игра пройдет в Риме

Моуриньо, жди. Шахтер проведет контрольный матч против Ромы

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Стал известен новый соперник "Шахтера" в рамках летних сборов.

Коллектив Йовичевича в августе сыграет с действующим победителем Лиги Конференций - римской "Ромой". Игра состоится в Риме, седьмого августа.

Отметим, что до конца июля "горняки" будут находится на сборах в Нидерландах. На данный момент у них запланировано проведение трех спаррингов.

Новый сезон УПЛ по предварительным данным стартует 23-го августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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