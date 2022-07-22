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Моуриньо, жди. Шахтер проведет контрольный матч против Ромы
Игра пройдет в Риме
Фото: ФК Шахтер Донецк
Стал известен новый соперник "Шахтера" в рамках летних сборов.
Коллектив Йовичевича в августе сыграет с действующим победителем Лиги Конференций - римской "Ромой". Игра состоится в Риме, седьмого августа.
On Sunday 7 August we are back at the Olimpico! ????️— AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2022
???? We will be facing Shakhtar Donetsk - tickets go on general sale from Monday, but season ticket holders can get theirs now! ????️????#ASRoma
Отметим, что до конца июля "горняки" будут находится на сборах в Нидерландах. На данный момент у них запланировано проведение трех спаррингов.
Новый сезон УПЛ по предварительным данным стартует 23-го августа.
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