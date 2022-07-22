Дебют Йовичевича. Шахтер выдал остросюжетную ничью с нидерландским соперником

Как и многие другие украинские клубы, за последние пять месяцев "Шахтер" сильно изменился. Возможно, даже сильнее всех остальных. Команду покинули и продолжают покидать легионеры, команду оставил главный тренер, который должен был летом 2023-го презентовать совсем другую команду. "Шахтер" нашел замену в лице Игоря Йовичевича, но учитывая уход главных кадров (Тете, Патрик, Майкон, Марлон, Додо, Исмаили, Соломон, Мораес), вопрос всего один - чего ждать от "нового Шахтера"? И вопрос этот долго будет актуальным.

Сегодня "горняки" провели свой первый товарищеский матч под крылом нового наставника. И начали они этот сам матч, скажем так, ужасно. Голландская "Фортуна Ситтард" смотрелась быстрее и свежее и уже к 15-й минуте забила дважды. Все по делу. "Шахтер" проснулся только ближе к перерыву, вначале отквитав один гол усилиями Сикана, а после даже сравняв счет - постарался Степаненко.

В перерыве Йовичевич провел 11 замен, что немного освежило игру и принесло временные плоды - Очеретько после шикарного прохода вывел дончан вперед. Правда лишь на четыре минуты, поскольку в скором времени Нослинг оформил дубль, установив окончательный счет - 3:3.

Йовичевич начинает с ничьи. Голевой ничьи. Очень веселой ничьи. То ли еще будет впереди.

Контрольный матч, 22.07.2022

"Шахтер" - "Фортуна Ситтард" 3:3

Голы: Сикан 36, Степаненко 45, Очеретько 65 - Нослинг 11, 69, Сеунтьес 14

"Шахтер": Трубин (Пятов 46) - Конопля (Кирюханцев 46), Бондарь (Козык 46), Удод (Савченко 46), Корниенко (Стасюк 46) - Степаненко (Чех 46), Джурасек (Судаков 46) - Вакула (Топалов 46), Крыськив (Очеретько 46), Тотовицкий (Мудрик 46) - Сикан (Кулаков 46)