  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебют Йовичевича. Шахтер выдал остросюжетную ничью с нидерландским соперником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебют Йовичевича. Шахтер выдал остросюжетную ничью с нидерландским соперником

Премьер-лига
(2 голосов)

Забили шесть голов на двоих

Дебют Йовичевича. Шахтер выдал остросюжетную ничью с нидерландским соперником

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Как и многие другие украинские клубы, за последние пять месяцев "Шахтер" сильно изменился. Возможно, даже сильнее всех остальных. Команду покинули и продолжают покидать легионеры, команду оставил главный тренер, который должен был летом 2023-го презентовать совсем другую команду. "Шахтер" нашел замену в лице Игоря Йовичевича, но учитывая уход главных кадров (Тете, Патрик, Майкон, Марлон, Додо, Исмаили, Соломон, Мораес), вопрос всего один - чего ждать от "нового Шахтера"? И вопрос этот долго будет актуальным.

Сегодня "горняки" провели свой первый товарищеский матч под крылом нового наставника. И начали они этот сам матч, скажем так, ужасно. Голландская "Фортуна Ситтард" смотрелась быстрее и свежее и уже к 15-й минуте забила дважды. Все по делу. "Шахтер" проснулся только ближе к перерыву, вначале отквитав один гол усилиями Сикана, а после даже сравняв счет - постарался Степаненко.

В перерыве Йовичевич провел 11 замен, что немного освежило игру и принесло временные плоды - Очеретько после шикарного прохода вывел дончан вперед. Правда лишь на четыре минуты, поскольку в скором времени Нослинг оформил дубль, установив окончательный счет - 3:3.

Йовичевич начинает с ничьи. Голевой ничьи. Очень веселой ничьи. То ли еще будет впереди.

Контрольный матч, 22.07.2022
"Шахтер" - "Фортуна Ситтард" 3:3
Голы: Сикан 36, Степаненко 45, Очеретько 65 - Нослинг 11, 69, Сеунтьес 14
"Шахтер": Трубин (Пятов 46) - Конопля (Кирюханцев 46), Бондарь (Козык 46), Удод (Савченко 46), Корниенко (Стасюк 46) - Степаненко (Чех 46), Джурасек (Судаков 46) - Вакула (Топалов 46), Крыськив (Очеретько 46), Тотовицкий (Мудрик 46) - Сикан (Кулаков 46)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
22.07.2022 в 21:26
Местные болельщики остались довольны.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2022 в 21:24
Ой, боюсь Я цього еврокубкового сезону....
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
22.07.2022 в 21:28
Бояться надо холода, голода и продолжения войны.
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
22.07.2022 в 21:33
Підтримую. А футбол то такє.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде