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Металлист 1925 обыграл Колос - у ковалевцев два поражения в двух последних матчах
На двоих команды забили трижды
Фото: ФК Металлист 1925
Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
В эту пятницу в контрольном матче встретились харьковский "Металлист 1925" и ковалевский "Колос". Победа осталась за первыми - на гол потенциального новичка и Русина, "бело-черные" смогли ответить только точным ударом Черноморца.
Отметим, что для ковалевцев уже второе поражение за два дня - вчера они были разгромлены "Ингульцом" (0:4).
Контрольный матч, 22.07.2022
"Металлист 1925" - "Колос" 2:1
Голы: Игрок на просмотре 13, Русин 56 - Черноморец 15
"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Игрок на просмотре
"Колос" (1-й тайм): Волынец, Новак, Гончаренко, Зозуля, Черноморец, Милько, Ореховский, Болбат, Ильин, Исаенко, Попов
"Колос" (2-й тайм): Фесюн, Канаев, Ставничий, Золотов, Кузык, Емец, Гусол, Соловьев, Салабай, Данилюк, Лысенко
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