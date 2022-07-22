Металлист 1925 обыграл Колос - у ковалевцев два поражения в двух последних матчах

Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

В эту пятницу в контрольном матче встретились харьковский "Металлист 1925" и ковалевский "Колос". Победа осталась за первыми - на гол потенциального новичка и Русина, "бело-черные" смогли ответить только точным ударом Черноморца.

Отметим, что для ковалевцев уже второе поражение за два дня - вчера они были разгромлены "Ингульцом" (0:4).

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Контрольный матч, 22.07.2022

"Металлист 1925" - "Колос" 2:1

Голы: Игрок на просмотре 13, Русин 56 - Черноморец 15

"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Игрок на просмотре

"Колос" (1-й тайм): Волынец, Новак, Гончаренко, Зозуля, Черноморец, Милько, Ореховский, Болбат, Ильин, Исаенко, Попов

"Колос" (2-й тайм): Фесюн, Канаев, Ставничий, Золотов, Кузык, Емец, Гусол, Соловьев, Салабай, Данилюк, Лысенко