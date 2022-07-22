Палкин: Нам ещё предстоит понять, насколько качественный продукт производили каналы Футбол

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался касательно закрытия телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Хочу искренне поблагодарить коллектив каналов ТК "Футбол" за 14 лет работы. Каждый день в течение этих 14 лет вы делали все, чтобы помогать украинскому футболу развиваться, мотивировали футбольные СМИ Украины становиться лучше. Вспомните, как все начиналось в 2008 году! В Украине появился на тот момент по-настоящему нишевый канал для тех кто любит футбол. За эти годы "Футболы" проделали огромную работу - они задавали темп, они были креативными и всегда голодными до футбола. Всегда хотели большего.

На самом деле, нам ещё только предстоит понять, насколько качественный продукт производили телеканалы "Футбол". Трансляции матчей УПЛ и Лиги чемпионов, разнообразные студии и аналитические передачи, новостные выпуски и развлекательные программы – весь контент на канале не уступал европейскому, а кое в чем даже превосходил его.

Каждый болельщик мог найти в эфире что-то для себя и с наслаждением провести время у телеэкрана. Залог успеха ТК "Футбол" - команда профессионалов, влюбленных в футбол. Хочу поблагодарить Александра Денисова и всех сотрудников телеканала за то, что все эти годы делали украинский футбол лучше. Тысячи часов телеэфира, тысячи прямых трансляций, организация показа матчей на высочайшем уровне – вы подняли планку телепоказа в Украине на уровень, который будет сложно покорить.

Слоган каналов - "Футбол - больше, чем игра". Действительно для всех, кто имел отношение к каналам, "Футбол" стал частью их жизни и я уверен, это были великолепные годы, которые навсегда останутся в памяти. Желаю каждому из вас не останавливаться на достигнутом, оставаться в футболе и реализовать еще не один телевизионный проект. Потому что вы нужны украинскому футболу, потому что без вас он потеряет эмоцию, красоту, страсть и многообразие мнений, которые вы ему давали.

Пусть впереди у вас будет много ярких моментов и больших достижений! Большое спасибо! Не прощаемся, до встречи!", - заявил Палкин.