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Рок-н-ролл Йовичевича. Шахтер - Фортуна 3:3. Видео голов и обзор матча
Получилось весело
Фото: ФК Шахтер
Вашему вниманию видеообзор матча между "Шахтером" и "Фортуной Ситтард". Матч стал дебютным для Игоря Йовичевича во главе "горняков", и он получился огненным. Каждая из команд вела в счете, а сама встреча закончилась со счетом 3:3. Не дебют, а рок-н-ролл.
Контрольный матч, 22.07.2022
"Шахтер" - "Фортуна Ситтард" 3:3
Голы: Сикан 36, Степаненко 45, Очеретько 65 - Нослинг 11, 69, Сеунтьес 14
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