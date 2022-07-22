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Рок-н-ролл Йовичевича. Шахтер - Фортуна 3:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

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Рок-н-ролл Йовичевича. Шахтер - Фортуна 3:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча между "Шахтером" и "Фортуной Ситтард". Матч стал дебютным для Игоря Йовичевича во главе "горняков", и он получился огненным. Каждая из команд вела в счете, а сама встреча закончилась со счетом 3:3. Не дебют, а рок-н-ролл.

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Контрольный матч, 22.07.2022
"Шахтер" - "Фортуна Ситтард" 3:3
Голы: Сикан 36, Степаненко 45, Очеретько 65 - Нослинг 11, 69, Сеунтьес 14

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В статье: Шахтер (Донецк)
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