Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Футбол 1/2/3. Прекратила вещание и обслуживание абонентов OTT-платформа Oll.tv
Говорят, что из-за дискриминационного закона
OTT-платформа Oll.tv, входившая в холдинг МГУ, принадлежавший Ринату Ахметову, приостановила свое вещание. Об этом говорится на домашней странице сервиса.
Как сказано в сообщении, "22-го июля в 23:00 сервис Oll.tv вынужденно приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Напомним, что еще ранее прекратили воспроизведение спортивного контента телеканалы "Футбол 1/2/3". После этого пресс-служба OTT-платформы Oll.tv заявляла о том, что сервис продолжит трансляцию футболов и авторского контента каналов на своих страницах.
Сегодня на всех телеканалах холдинга МГУ также прекратили трансляцию общенационального марафона.
Популярное сейчас
- Официально. Александр Зинченко перешел в Арсенал
- Фортуна (Ситтард) – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Определилось время первого поединка Зари в Q3 Лиги конференций
- Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:25 Украинские Нацсовет аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина Рината Ахметова
- 19:51 Украинские "Дискриминационный закон об олигархах". Ахметов пояснил, почему уходит из медиабизнеса
- 16:48 Украинские Каналы Футбол 1/2/3 будут вынуждены приостановить деятельность. Консультации по правам на трансляции продолжаются