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Не только Футбол 1/2/3. Прекратила вещание и обслуживание абонентов OTT-платформа Oll.tv

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорят, что из-за дискриминационного закона

Не только Футбол 1/2/3. Прекратила вещание и обслуживание абонентов OTT-платформа Oll.tv

UA-Футбол
Новина українською

OTT-платформа Oll.tv, входившая в холдинг МГУ, принадлежавший Ринату Ахметову, приостановила свое вещание. Об этом говорится на домашней странице сервиса.

Как сказано в сообщении, "22-го июля в 23:00 сервис Oll.tv вынужденно приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Напомним, что еще ранее прекратили воспроизведение спортивного контента телеканалы "Футбол 1/2/3". После этого пресс-служба OTT-платформы Oll.tv заявляла о том, что сервис продолжит трансляцию футболов и авторского контента каналов на своих страницах.

Сегодня на всех телеканалах холдинга МГУ также прекратили трансляцию общенационального марафона.

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В статье: Ринат Ахметов
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Источник:
Oll.tv

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