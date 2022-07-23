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Зарю покинут капитан команды и еще шесть игроков

Премьер-лига
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Зарю покинут капитан команды и еще шесть игроков

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганскую "Зарю", скорее всего, покинет сразу семь игроков. Об этом сообщает сайт болельщиков клуба zoryafc.

Одной из потерь станет капитан команды, голкипер Никита Шевченко. Также клуб могут покинуть защитники Валерий Дубко, Юрий Дудник, Тимофей Сухарь, Данил Скорко, полузащитник Максим Казаков и нападающий Абдулла Абдуллаев.

Отметим, что Дубко, Скорко и Абудалаев присоединились к команде только минувшей зимой. Они не успели провести хотя бы один официальный матч за луганчан.

В то же время на счету Шевченко семь сезонов в "Заре", а в активе 114 проведенных поединков. Никита входит в пятерку самых дорогих игроков команды с ориентировочной трансферной стоимостью 1 млн евро, согласно данным аналитического портала Transfermarkt.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Юрий Дудник Максим Казаков Тимофей Сухарь Даниил Скорко
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