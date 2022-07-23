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Черноморец против Оболони. Моряки сыграют с пивоварами
Команда моряков в пятницу отправилась из Одессы на очередной контрольный матч
fc.obolon.ua
Подопечные Романа Григорчука в процессе подготовки к новому чемпионату чередуют ежедневные тренировки со спаррингами. Каждый уик-энд "Черноморец" проводит их с соперниками, которые представляют украинский и молдовский футбол. Если до этого из наших спарринг-партнеров "морякам" противостояли команды из Одессы и Одесской области, то в субботу, 23-го июля, таковой станет киевская "Оболонь". Встреча с "пивоварами" пройдет на поле низшей по рангу команды.
Напомним, что до этого поединка "Черноморец" дважды ездил в соседнюю Молдову, где сначала обыграл "Зимбру", а затем "Дачию Буюкань".
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