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Черноморец против Оболони. Моряки сыграют с пивоварами

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда моряков в пятницу отправилась из Одессы на очередной контрольный матч

Черноморец против Оболони. Моряки сыграют с пивоварами

fc.obolon.ua

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Романа Григорчука в процессе подготовки к новому чемпионату чередуют ежедневные тренировки со спаррингами. Каждый уик-энд "Черноморец" проводит их с соперниками, которые представляют украинский и молдовский футбол. Если до этого из наших спарринг-партнеров "морякам" противостояли команды из Одессы и Одесской области, то в субботу, 23-го июля, таковой станет киевская "Оболонь". Встреча с "пивоварами" пройдет на поле низшей по рангу команды.

Напомним, что до этого поединка "Черноморец" дважды ездил в соседнюю Молдову, где сначала обыграл "Зимбру", а затем "Дачию Буюкань".

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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