Шахтер анонсировал товарищеский матч с Ромой

Донецкий "Шахтер" анонсировал благотворительный матч против римской "Ромы".

Поединок состоится в воскресенье 7 августа в столице Италии на "Стадио Олимпико". Старт запланирован на 21:45 по Киеву.

Игра состоится в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace". Все средства, которые будут заработаны на этом матче, будут направлены на приобретение необходимого оборудования для защитников Украины и на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.

Отметим, что "Шахтер" четырежды проводил матчи на "Стадио Олимпико" с "Ромой". "Горнякам" удалось выиграть однажды, уступив трижды. Общий счет 10:3 в пользу "волков".