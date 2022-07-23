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Шахтер анонсировал товарищеский матч с Ромой
Поединок состоится в Италии
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" анонсировал благотворительный матч против римской "Ромы".
Поединок состоится в воскресенье 7 августа в столице Италии на "Стадио Олимпико". Старт запланирован на 21:45 по Киеву.
Игра состоится в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace". Все средства, которые будут заработаны на этом матче, будут направлены на приобретение необходимого оборудования для защитников Украины и на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.
Отметим, что "Шахтер" четырежды проводил матчи на "Стадио Олимпико" с "Ромой". "Горнякам" удалось выиграть однажды, уступив трижды. Общий счет 10:3 в пользу "волков".
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