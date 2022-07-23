Днепр-1 хочет осуществить трансфер экс-игрока Зари, играющего в Хорватии

ФК "Днепр-1" хочет вернуть украинского защитника Евгения Чеберко из хорватского "Осиека" на родину.

Хотя контракт с хорватским клубом подписан до лета 2025 года, 24-летний украинец может перейти в днепровскую команду уже в текущее трансферное окно.

На счету игрока 1 гол и 1 ассист в 38 матчах за "Осиек". Чеберко – воспитанник днепровского клуба. В 2014-2017 годах находился в системе "Днепра".