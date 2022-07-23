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Днепр-1 хочет осуществить трансфер экс-игрока Зари, играющего в Хорватии

Премьер-лига
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Футболист является воспитанником "Днепра"

Днепр-1 хочет осуществить трансфер экс-игрока Зари, играющего в Хорватии

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

Новина українською

ФК "Днепр-1" хочет вернуть украинского защитника Евгения Чеберко из хорватского "Осиека" на родину.

Хотя контракт с хорватским клубом подписан до лета 2025 года, 24-летний украинец может перейти в днепровскую команду уже в текущее трансферное окно.

На счету игрока 1 гол и 1 ассист в 38 матчах за "Осиек". Чеберко – воспитанник днепровского клуба. В 2014-2017 годах находился в системе "Днепра".

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В статье: Заря (Луганск) Осиек Евгений Чеберко СК Днепр-1
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Источник:
SportArena

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