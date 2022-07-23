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Днепр-1 завершил первый сбор ничьей с командой из ОАЭ
Впереди у команды будут выходные
Дніпро-1/Автор невідомий
"Днепр-1" завершил первый летний тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону.
Соперником подопечных Кучера стал "Аль-Наср", который представляет ОАЭ. Команды завершили встречу нулевой ничьей. Лучшие моменты днепряне имели под занавес встречи: дважды “Аль-Наср” спас голкипер, а однажды - каркас ворот.
Впереди команду ожидают три дня выходных, а после них – возобновление тренировочного процесса.
22 июля. 19:00. Горня Радгона (Словения)
СК "Днепр-1" - "Аль-Наср" (Дубай, ОАЭ) 0:0
"Днепр-1": Рыбак (Кинарейкин,60), Картушов (Бузанелло,60), Адамюк (Логинов,46), Сваток (Порох,60), Лучкевич, Сарапий (Матюшенко,60), Рубчинский, Пихаленок (Бабенко,46), Лебедев (Соловьев, 60), Назаренко (Кононов, 60), Довбик (Громов, 60). Запасные: Юрчук, Чоботенко, Когут, Горбунов
"Аль-Наср": Альтамими, Фаузи, Лукас, Лима, Хамад, Тарик, Тозе, Мехди, Хаза, Менус, Кайке. 2 тайм: Адель, Омран, Ягу, Ари, Омар, Джалаль, Коджо, Хусейн, Джона, Салим, Айдар, Запасные: Джассим, Дарвиш
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