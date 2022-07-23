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Новичок Днепра-1: Есть усталость после первого сбора, и это естественно, ведь играть каждый день не так уж легко

Премьер-лига
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Но он готов к этому

Новичок Днепра-1: Есть усталость после первого сбора, и это естественно, ведь играть каждый день не так уж легко

Скриншот з відео Дніпро-1

Новина українською

Новичок "Днепра-1" Эдуард Сарапий подытожил первый предсезонный сбор команды:

“ – У нас были очень хорошие спарринги. Думаю, мы с ребятами отлично работали. Да, было тяжело, тем более что установилась жаркая погода, как сегодня. Работали под нагрузками, воплощали новые наставления и делали все от нас зависящее.

– Ты в двух спаррингах подряд выходил в стартовом составе. Как чувствуешь себя и оцениваешь свою форму?

– Есть усталость, и это естественно, ведь играть каждый день не так уж легко. Но я готов к этому. Мы много тренировались, тем более у нас не было отпуска большого. Думаю, нахожусь в нормальной форме.

– Некоторое время назад ты находился на просмотре в “Днепре-1”. Какие с тех пор остались впечатления, знакомы? С какими чувствами приехал снова в команду?

– Большинство команды и персонал меня знают, так что общаться и найти со всеми общий язык было легко. Не было никаких проблем”, – сказал Сарапий.

Отметим, что "Днепр-1" провел на сборах четыре матча, однажды победив, одного уступив и дважды сыграв вничью.

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В статье: СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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