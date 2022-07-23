Йовичевич: Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент

Хорватский наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич дал комментарий после ничьей с "Фортуной Ситтард" в спарринге (3:3):

"Ожидался тяжелый матч после 7 дней работы. Пацаны чувствовали очень большую ответственность. В первые 25 минут соперник доминировал полностью. Но после попадания мяча в перекладину после удара Джурасека мы поняли, что можем лучше. Мы вместе тренировались всего неделю, а соперник вскоре стартует в чемпионате, возможно, мы заслуживали и победы.

Нужно продолжать работу над тем, над чем мы начали. Есть много сегментов, где невозможно все сделать за неделю. Это был первый матч, в котором мы разбили лед. Будем работать дальше. Всё будет лучше. Еще месяц до старта УПЛ.

Готовимся к матчу с "Аяксом". Для нас это большой вызов и соблазн. 100% мы будем лучше в энергии, тактике, динамике и самоуверенности. Будем прибавлять с каждым днем. Футболисты долго не играли, это нормально. Все хорошо, идем дальше.

Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент. Мы хотим, чтобы болельщики увидели лицо команды. Я хочу, чтобы мои футболисты играли с куражом и не боялись мяча", - сказал Йовичевич.