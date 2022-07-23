  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер просит болельщиков набраться терпения

Йовичевич: Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хорватский наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич дал комментарий после ничьей с "Фортуной Ситтард" в спарринге (3:3):

"Ожидался тяжелый матч после 7 дней работы. Пацаны чувствовали очень большую ответственность. В первые 25 минут соперник доминировал полностью. Но после попадания мяча в перекладину после удара Джурасека мы поняли, что можем лучше. Мы вместе тренировались всего неделю, а соперник вскоре стартует в чемпионате, возможно, мы заслуживали и победы.

Нужно продолжать работу над тем, над чем мы начали. Есть много сегментов, где невозможно все сделать за неделю. Это был первый матч, в котором мы разбили лед. Будем работать дальше. Всё будет лучше. Еще месяц до старта УПЛ.

Готовимся к матчу с "Аяксом". Для нас это большой вызов и соблазн. 100% мы будем лучше в энергии, тактике, динамике и самоуверенности. Будем прибавлять с каждым днем. Футболисты долго не играли, это нормально. Все хорошо, идем дальше.

Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент. Мы хотим, чтобы болельщики увидели лицо команды. Я хочу, чтобы мои футболисты играли с куражом и не боялись мяча", - сказал Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Фортуна (Ситтард)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
23.07.2022 в 16:43
Они не боятся мяча...просто не могут с ним работать как браз..или хотя бы хорваты...Техники не хватает и увер. в себе..Этого тренеровками добится сложно...Усиление крайне необходимо..или Аякс их раздавит.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде