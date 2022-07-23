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19-летний воспитанник Шахтера: Хочется забивать и в официальных матчах
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Шахтар/Автор невідомий
Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько прокомментировал ничью "горняков" в спарринге против нидерландской "Фортуны", а также прокомментировал свою игру и гол:
“Это не мне решать. Тренеру решать, как я сыграл. Думаю, что команда справилась.
Эмоции от забитого гола, конечно, хорошие. Хочется забивать еще и в официальных матчах, чтобы получить еще больше эмоций и подарить болельщикам радость и положительные эмоции”, - сказал Очеретько.
Отметим, что для Олега это был первый гол за "Шахтер". Очеретько является воспитанником “горняков”, однако за первую команду он не провел еще ни одного официального поединка. Добавим, что на его счету три гола и два ассиста в 30 встречах в составе “Мариуполя”, где он выступал на правах аренды.
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