Заря одержала волевую победу над лидером чемпионата Польши

Луганская "Заря" провела свой четвертый спарринг на межсезонном тренировочном сборе в Польше. Соперником стал текущий лидер Экстраклассы "Висла" Плоцк.

Поляки забили первыми из пенальти, которое стало уже четвертым в ворота луганцев на этом сборе. Еще до перерыва подопечные Ван Леувена вышли вперед, а по итогам второго тайма смогли сохранить преимущество в один мяч.

"Висла" (Плоцк, Польша) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:3 (1:2)

Голы: Марко Коларь 11 (пен), Матеуш Левандовски 55 - Егор Назарина 15, Вячеслав Чурко 45, Денис Нагнойный 64

"Заря": 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 75), 32. Максим Имереков, 74. Игорь Снурницын (14. Максим Хлань, 46), 2. Роман Вантух (38. Максим Смиян, 66), 44. Арсений Батагов, 29. Егор Назарина (18. Юрий Тлумак, 82), 20. Вячеслав Чурко (5. Владимир Бражко, 82), 68. Кристиан (21. Николай Михайленко, 75) , 7. Владислав Кабаев (10. Сергей Булеца, 46), 11. Александр Гладкий (17. Денис Нагнойный, 46)

Главный тренер: Патрик ван Леувен

"Висла": 1. Кшиштоф Каминский (ГК) (93. Оскар Лодзински, 61), 33. Дамиан Збозен, 25. Якуб Жезничак, 19. Мартин Сулек (21. Игорь Драпинский, 46), 5. Антон Кривоцюк, 6. Дамиан Расак (32. Фредерик Гербовски, 46), 23. Филипп Лесняк (28. Адриан Шитовский, 61), 19. Михал Мокшицкий, 27. Милан Квочера (99. Томащ Вальчак, 61), 24. Марко Колар (17. Матеуш Левандовски, 46), 9. Давид Коцила (7. Радослав Целемецкие, 46)

Главный тренер: Павол Станьо